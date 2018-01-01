О Novak Technology

Современное комфортное жилье невозможно представить без инновационной домашней автоматизации. Автоматическая подсветка лестницы от Novak Technology - системы автоматизации «Умный дом» в Ростове-на-Дону, автоматическая подсветка лестниц Novak Technology — идеальная возможность создать в своём доме уют и сэкономить расходы на электроэнергию. Она с легкостью позволяет ориентироваться в плохо освещённом пространстве, делая перемещение по ступеням безопасным и удобным, с помощью датчиков движения для лестницы. Это особенно важно, если в доме есть маленькие дети и пожилые родители. Подсветка органично впишется в любые интерьеры, а возможность самостоятельно выбирать цветовую гамму, менять её яркость и интенсивность создаст уникальное решение именно для вашего жилища. Управлять девайсом можно прямо с планшета, айфона или смартфона, установив приложение. Оцените все достоинства системы от лидера российского рынка в сфере домашней автоматизации — Novak Technology - системы автоматизации «Умный дом» в Ростове-на-Дону, автоматическая подсветка лестниц Novak Technology!