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Автоматическая подсветка лестницы и системы автоматизации «Умный дом» от Компании Novak Technology

Новые технологии для вашего дома, квартиры, офиса, таунхауса, дачи и двора!

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Преимущества решения

  • Удобство
    Удобство

    Вам больше не придется вручную включать/выключать свет. Наша система из датчиков с реакцией менее 10мс и умного контроллера сделает все сама

  • Безопасность
    Безопасность

    Автоматический свет исключает человеческий фактор - свет будет загораться именно тогда, когда вам нужно и снижать вероятность получения травмы на 70%

  • Визуальный эффект
    Визуальный эффект

    Подсветка будет вдохновлять вас и произведет впечатление на ваших близких и гостей. Никогда не надоест, ведь наши светильники готовы воспроизводить до 16 млн. оттенков

  • Экономия
    Экономия

    Вы получите экономию на электричестве до 80%, так как свет будет гореть только во время вашего присутствия, а также на покупке осветительных приборов

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О НАС

Компания Novak Technology - системы автоматизации «Умный дом» в Ростове-на-Дону, автоматическая подсветка лестниц Novak Technology предлагает инновационное, качественное и надежное оборудование для домашней автоматизации. Собственное производство и наличие лаборатории для разработки устройств дает возможность предложить клиентам широкий ассортимент продуктов и интернет-вещей для обустройства функциональных систем «Умный дом» любой сложности.

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Наша продукция

4 контроллера умной подсветки лестницы.
Система автоматизации "Умный Дом"

Уважаемые клиенты, друзья, мы не просим перечислять денежные средства на банковскую карту частного лица. Все расчеты производятся официально через Сбербанк на счет индивидуального предпринимателя, согласно налогового законодательства РФ.

Контроллер "MERCURIUS"

Готовый комплект автоматической одноцветной подсветки с контроллером и двумя датчиками движения со встроенными датчиками освещенности.
Подходит для лестниц с максимальным количеством ступеней - 16.
Максимальное количество настроек и функций.
Простота монтажа и подключения.

Цена: 18 000 руб.
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Контроллер "GERMES"

Готовый комплект автоматической одноцветной подсветки с контроллером и двумя датчиками движения со встроенными датчиками освещенности.
Подходит для лестниц с максимальным количеством ступеней - 18.
Максимальное количество настроек и функций.
Простота монтажа и подключения.

Цена: 20 000 руб.
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Контроллер "PLUTOS"

Готовый комплект автоматической одноцветной подсветки с контроллером и двумя датчиками движения со встроенными датчиками освещенности.
Подходит для лестниц с максимальным количеством ступеней - 30.
Максимальное количество настроек и функций.
Простота монтажа и подключения.

Цена: 25 000 руб.
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Контроллер "GELIOS"

Готовый комплект автоматической многоцветной подсветки с контроллером и двумя датчиками движения со встроенными датчиками освещенности.
Подходит для лестниц с максимальным количеством ступеней - 16.
Максимальное количество настроек и функций.
Простота монтажа и подключения.

Цена: 26 000 руб.
Количество ограничено.
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КОНТРОЛЛЕР РАСШИРЕНИЯ

Готовый комплект автоматической одноцветной подсветки с контроллером и двумя датчиками движения со встроенными датчиками освещенности. Подходит для лестниц с максимальным количеством ступеней - 16. Максимальное количество настроек и функций. Простота монтажа и подключения.

Цена: 26 000 руб.
Временно нет в наличии.
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Как это работает?

1
Система всегда
наготове

Система анализирует освещение и движение, а первая ступень при низкой освещенности загорается

2
Активация
освещения

Вы входите на лестницу и система автоматически активирует освещение

3
Освещение каждого шага

Поэтапное включение освещения: шаг за шагом свет следует за вами вверх или вниз по лестнице

4
Автоматическое
выключение

После выхода с лестницы система автоматически выключает свет

О Novak Technology

Современное комфортное жилье невозможно представить без инновационной домашней автоматизации. Автоматическая подсветка лестницы от Novak Technology - системы автоматизации «Умный дом» в Ростове-на-Дону, автоматическая подсветка лестниц Novak Technology — идеальная возможность создать в своём доме уют и сэкономить расходы на электроэнергию. Она с легкостью позволяет ориентироваться в плохо освещённом пространстве, делая перемещение по ступеням безопасным и удобным, с помощью датчиков движения для лестницы. Это особенно важно, если в доме есть маленькие дети и пожилые родители. Подсветка органично впишется в любые интерьеры, а возможность самостоятельно выбирать цветовую гамму, менять её яркость и интенсивность создаст уникальное решение именно для вашего жилища. Управлять девайсом можно прямо с планшета, айфона или смартфона, установив приложение. Оцените все достоинства системы от лидера российского рынка в сфере домашней автоматизации — Novak Technology - системы автоматизации «Умный дом» в Ростове-на-Дону, автоматическая подсветка лестниц Novak Technology!

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Сделайте ваш дом безопаснее для детей

С нашим решением вы сделаете передвижение по лестнице безопасным и поможете вашим родным избежать травм

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Преимущества решения Novak Technology

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    Поддержка

    Инструкция по установке и проверенные монтажники во многих городах России

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    Быстрая доставка

    У нас быстрая доставка за наш счет в любую точку России через компанию СДЭК

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    Гарантия

    Гарантия на элементы системы 1 год при сроке системы 10-15 лет

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    Гибкость

    Адаптируемые и настраиваемые параметры для соответствия различным типам лестниц

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    Умная система

    Система сама включает и выключает свет

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    Сертификация

    Декларация соответствия ТР ЕАЭС на элементы системы

Как купить подсветку?

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    Получаете
    консультацию

    По вашим параметрам мы помогаем выбрать оптимальное решение для вашей лестницы

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    Вы оплачиваете - мы производим

    Оплата происходит через Сбербанк путем перечисления на расчетный счет ИП

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    Отправляем посылку и инструкцию по установке

    Мы отправляем посылки компанией СДЭК (за наш счет). Вы получаете трек-код для отслеживания и инструкции на мессенджер или email

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    Устанавливаете и наслаждаетесь

    Мы очень ждем от вас видеоотчет и отзыв. Где и как лучше это сделать подскажет ваш личный менеджер

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УМНЫЙ ДОМ

НАШИ РАЗРАБОТКИ

Умный дом — жилой дом современного типа, организованный для проживания людей при помощи автоматизации и высокотехнологичных устройств. Автоматические системы управления электроснабжением позволяют разумно расходовать ресурсы, а также обеспечивать повседневный комфорт и безопасность для всех членов вашей семьи. А также под ним подразумевают систему, обеспечивающую взаимодействие бытовой электроники, освещения и климатического оборудования, которая призвана повысить уровень энергосбережения, безопасности и комфорта жилища. С его помощью вы узнаете значение выражений «умная розетка», «беспроводной выключатель» и многое другое.

Зачем вообще он нужен? Всё очевидно: чтобы сделать вашу жизнь проще и лучше.

Для каждого человека безопасность важнее всего. Для нас тоже.
Это залог психологического комфорта и уверенности в том, что, пока вы отсутствуете, в доме все будет в порядке.

А если случится какая-то внештатная ситуация, вы тут же получите подробную информацию на телефон, и это позволит быстро принять меры. Удаленное управление гарантирует оперативность реакции на любую ситуацию.

НАШИ СЕРТИФИКАТЫ

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Образцы профиля для светодиодной ленты

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Контакты

г. Ростов-на-Дону

Катушка Мишина - измени жизнь к лучшему!

  • Отдел продаж Viber, WhatsApp
    +7 (918)551-70-13
  • Адрес магазина торгового оборудования

    катушкамишина.рус

  • График работы

    Пн-Вс с 9:00 до 19:00 МСК

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